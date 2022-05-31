Баку услышит "Музыку карабахских красок"

31 мая. 0:21

Концерт "Музыка карабахских красок" пройдет 23 июня в Баку в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта 4 fəsil.

По словам организаторов, в программу концерта войдут произведения современных азербайджанских композиторов - Фирангиз Ализаде, Эльнары Дадашевой, Джалала Аббасова, Адили Юсифовой, Кямали Ализаде, Пике Ахундовой и многих других.

На концерте выступят заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Юлия Моторина (скрипка), Рена Рагимова (альт), лауреаты международных конкурсов Умида Абасова (скрипка), Незрин Асланлы (скрипка), Орхан Гусейнов (виолончель), Стефано Мускаритоло (гитара), Саида Тагизаде (фортепиано).

Кроме того, на вечере состоится выставка-продажа произведений изобразительного искусства, вырученные средства будут перечислены в Фонд YAŞAT.