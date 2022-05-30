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Источники: ЕС не запретит россиянам покупать недвижимость в Европе

Источники: ЕС не запретит россиянам покупать недвижимость в Европе

Запрет на покупку россиянами недвижимости в Евросоюзе, рассматриваемый ранее как одна из возможных санкций, в итоге исключен из готовящегося пакета рестрикций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Мера по запрету россиянам покупать недвижимость в ЕС убрана из очередной версии текста документа из-за давления со стороны Кипра", - цитирует сообщение агентства "Интерфакс".

В числе мер, обсуждаемых в рамках шестого санкционного пакета, - отключение еще трех банков от SWIFT и санкции против новых физических лиц.

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