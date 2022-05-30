В городах Дагестана ликвидируют свалки на 35 га

30 мая. 23:41

Мусорные свалки площадью в 35 га в Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске, Южно-Сухокумске ликвидируют в 2023 году по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Руслан Гамидов.

"В соответствии с федеральным проектом "Чистая страна" ликвидации подлежат свалки, расположенные в городах Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск. Реализация мероприятий по ликвидации вышеуказанных объектов запланирована на 2023 год. Площади свалок, расположенных в границах городов, составляют: Буйнакск - 5,03 га, Каспийск - 9 га, Хасавюрт - 14,77 га, и Южно-Сухокумск - 6 га", - цитирует его ТАСС.

Сегодня создание компанией-проектировщиком проектно-сметной документации по всем объектам завершено. Окончены и общественные обсуждения проектных документаций, материалы по всем объектам представлены в Росприроднадзор на проведение экологической госэкспертизы.