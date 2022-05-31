В Чечне продолжат восстанавливать объекты культурного наследия

31 мая. 1:22

В четырех горных районах Чечни будут отреставрированы 22 объекта культурного наследия, - сообщил директор ГБУ "Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" Рамзан Хаджиев.

"В этом году у нас планируется реставрация 11 объектов. Это боевые и жилые башни, склеп и мечеть в четырех горных районах. Памятники датируются XII-XIX веками. Все работы будут проводиться в рамках федеральной программы развития культуры", - цитирует собеседника ТАСС.

Хаджиев напомнил, что в минувшем году за счет бюджетных средств восстановлены семь объектов культурного наследия – это жилые и боевые башни, входящие в Мешийский, Тертийский историко-архитектурные комплексы в Итум-Калинском районе, а также боевая башня в селе Тазбичи.