Башня на горе Ахун в Сочи закроется на ремонт осенью

30 мая. 23:28

Осенью в Сочи начнется ремонт смотровой башни на горе Большой Ахун, завершить его планируется до конца 2022 года, сообщает ТАСС.

Как рассказала замдиректора по экологическому просвещению и туризму Сочинского нацпарка Евгения Говядова, стоимость ремонта достопримечательности оценивается в 117 млн рублей.

"Если удастся восстановить экотропы и привлечь внимание к историческим тропам, которые существовали с 1911 года, ежегодный турпоток может вырасти до 1 млн человек в год", - сообщила она.

Весной 2023 года к башне на горе Ахун начнут строить канатную дорогу.