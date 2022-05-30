Музыкальный фестиваль ROKVA пройдет в грузинском высокогорье

30 мая. 23:14

В июле в высокогорном грузинском курорте Шови состоится музыкальный фестиваль ROKVA 2022.

Участие в фестивале примут известные грузинские и зарубежные артисты, всего выступит 50 исполнителей, среди них Mellow, Bedford Falls, 4D Monster Lobsters, ди-джеи из Греции Stef Mendesidis, канадская певица Мишель Гуревич, музыкант из Великобритании Бенджамин Клементин.

Фестиваль ROKVA 2022 будет проходить три дня, с 29 по 31 июля.

Посетить мероприятие смогут взрослые и дети до 15 лет в присутствии родителей.