Новые станции метро запустили в Алматы

30 мая. 22:53

Две станции метро Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" открылись в Алматы. Они представляют собой логическое продолжение девяти действующих станций метро города, связывающими центр со спальными районами, пишут казахстанские СМИ.

Их протяженность составляет 3,1 км, общая длина линии метро увеличилась с 10,3 км до 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

Станции строились около семи лет, на их строительство было потрачено 64 млрд тенге. По словам главного инженера службы капитального строительства ГКП "Метрополитен" Максата Сеиткулова, на затягивание сроков повлияли несколько факторов.

"Одна из основных сложностей - выкуп домостроений, потому что выкупаются у частных лиц. Некоторые люди были не согласны с суммами. Это решалось в судебном порядке, что повлияло на время. Также были сложности, связанные с пандемией. Много оборудования из-за рубежа, сложности были с транспортировкой, с изготовлением, которые также повлияли на сроки строительства", - цитирует его Sputnik Казахстан.