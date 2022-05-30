Глава Южной Осетии приостановил действие указа о референдуме по вхождению в состав России

30 мая. 22:31

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял решение о приостановке указа о назначении референдума по вхождению республики в состав РФ.

Как сообщает РИА Новости, глава государства пояснил, что полностью поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, но дал поручение провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанных с процедурой.

Гаглоев также заявил о недопустимости одностороннего решения проблем, касающихся законных прав и интересов России.

Напомним, указ о проведении референдума, который был назначен на 17 июля, подписал тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время его предвыборной кампании на пост главы Южной Осетии.