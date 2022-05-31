28 мая в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отпраздновали День независимости Азербайджана. 104 года назад в этот день была провозглашена первая демократическая республика на всем Востоке, а также во всем мусульманском и тюркском мире - Азербайджанская Демократическая Республика.

"Это праздник всех азербайджанцев. Где бы мы ни жили, кто бы чем ни занимался, все мы гордимся тем, что мы азербайджанцы. Все мы любим свою Родину. И вот сегодня на российской земле, в центре Москвы, мы отметили свой праздник", - заявила "Вестнику Кавказа" директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова.

Под открытом небом перед фасадом павильона прошел концерт. Гости ВДНХ могли насладиться азербайджанским балетом, а также мастерством солистов Московского областного государственного академического театра "Русский балет" под руководством Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. На фоне здания ожили сцены из балетов "Семь красавиц" Кара Караева, "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, а также хореографическая миниатюра "Мугам" на музыку Назима Аливердибекова.

Пришедший на праздник директор Института политических исследований Сергей Марков сказал "Вестнику Кавказа": "Это очень хорошее культурное мероприятие для тех, кто посещает ВДНХ. Сегодня тысячи москвичей вышли сюда погулять. У Азербайджана очень много друзей в Москве, и все они в той или иной мере, хотя бы чашечкой азербайджанского чая отмечают День республики и поздравляют весь азербайджанский народ с этим праздником".

Празднование Дня Республики Азербайджан продолжилось в Москве и на следующий день. 29 мая в Ботаническом саду МГУ состоялся праздничный концерт, организованный при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в России и Азербайджанского молодёжного объединения России.