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Восьмилетний житель Ингушетии случайно застрелил семилетнего соседа

Восьмилетний житель Ингушетии случайно застрелил семилетнего соседа

Восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно убил семилетнего соседа в Ингушетии, такое сообщение распространила пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Установлено, что 27 мая восьмилетний ребенок по месту своего жительства в селении Али-Юрт в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, которое хранилось в его домовладении, произвел выстрел в область грудной клетки соседского семилетнего ребенка", - цитирует его РИА Новости.

Раненый умер при доставлении в больницу.

Проверку по факту трагедии организовал прокурор Ингушетии Андрей Васильченко. Правоохранители установят причины и условия ЧП, проверят выполнение законодательства о несовершеннолетних и о порядке хранения оружия, оценят действия законных представителей, не уследивших за детьми.

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