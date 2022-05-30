Вице-премьеры России и Казахстана провели переговоры в Москве

30 мая. 21:21

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов провели переговоры в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

В нем говорится, что чиновники обсудили "широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества", представляющих взаимовыгодный интерес для обеих стран.

"Особое внимание стороны уделили приоритетным задачам расширения взаимодействия в области здравоохранения, транспорта, продовольственной безопасности, развития промышленной кооперации, а также обсуждению вопросов, входящих в повестку Евразийской экономической комиссии", - отметили в пресс-службе российского правительства.