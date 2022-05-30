В дербентском парке заработает уникальный мультимедийный фонтан

30 мая. 22:39

Дербентские строители завершают возведение самого большого в России мультимедийного фонтана в Парке им. Низами Гянджеви в дагестанском Дербенте: открыть его планируют этим летом, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"Фонтан в Дербенте будет представлять собой двухъярусный комплекс, с большими водными лабиринтами и водным экраном, на котором будут транслировать изображения и светомузыкальное шоу. Площадь мультимедийного фонтанного комплекса составляет 5 тыс кв м", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Еще одним уникальным элементом самого большого российского фонтана станет мощнейший залп воды из более чем 2000 форсунок и подсветка из почти 1500 прожекторов.

Фонтан будет оформлен в старинном стиле, чтобы соответствовать архитектуре древнего Дербента. Основные работы уже завершены, ведутся работы по техническим настройкам фонтана.

Напомним, парк им. Низами Гянджеви расположен вдоль северной стены цитадели "Нарын-кала", отделяющей его от парка им. Сулеймана-Стальского. Это - действующий памятник культурного наследия, на территории которого находятся ворота Киямат-капы IХ-Х веков и маяк, включенный в исторический список ЮНЕСКО.