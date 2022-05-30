В кахетинском Гурджаани заработает академия гастрономии

30 мая. 22:14

В кахетинском городе Гурджаани начинается строительство академии гастрономии Кавказского университета, - говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки Грузии.

Академия гастрономии будет построена при содействии Минобразования Грузии, испанского Баскского кулинарного центра и Кавказского университета, сегодня здесь прошла церемония заложения символической капсулы.

Как заявил собравшимся на церемонию гостям министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, открытие международных образовательных очагов, направленных на повышение доступа к профобразованию, имеет огромное значение.

"Сегодня исторический день для Грузии и конкретно для региона Кахети – в Гурджаани начинается строительство профучилища высших стандартов, академии гастрономии Кавказского университета, которая основана в рамках международного сотрудничества", – заявил Чхенкели, передает Sputnik Грузия.

Новая академия сможет предложить гражданам Грузии профобразовательные программы международного уровня, помимо них, здесь будут учиться и иностранные студенты.

В перспективе в учебный процесс активно включатся и иностранные специалисты, что позволит внедрению обучения по международным стандартам. Вместе с грузинскими лекторами pltcm будут работать и ведущие специалисты Баскского кулинарного центра.