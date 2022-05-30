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В Элисте отравилась угарным газом семья из семи человек

В Элисте отравилась угарным газом семья из семи человек

Утечка угарного газа из газовой колонки в одном из домов Элисты в Калмыкии стала причиной отравления семи человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калмыкии.

"Семь жителей столицы Калмыкии были госпитализированы в лечебные учреждения города с отравлением угарным газом. Из семи жителей - трое взрослых и четверо детей. К месту незамедлительно были отправлены все оперативные службы города", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сотрудниками Калмгаза было установлено, что в результате неисправности газовой колонки произошла утечка угарного газа, которым и отравились пострадавшие.

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

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