ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе

30 мая. 20:59

Армянские подразделения подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении, об этом сообщает министерство обороны АР.

Накануне вечером подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Зогаллы Басаркечарского района госграницы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Зивель Кельбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - указали в министерстве.