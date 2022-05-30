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ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе

ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе

Армянские подразделения подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении, об этом сообщает министерство обороны АР.

Накануне вечером подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Зогаллы Басаркечарского района госграницы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Зивель Кельбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - указали в министерстве.

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