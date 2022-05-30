В махинациях с маткапиталом заподозрили более 30 жительниц Дагестана

30 мая. 21:17

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом в отношении 33 жительниц республики, - сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Следствие полагает, что с июня 2019 по март 2021 года подозреваемые вступили в сговор с сотрудниками ЗАГСа, территориальных управлений Пенсионного фонда и изготовили подложные свидетельства о рождении детей, с которыми обратились за получением материнского капитала. Две подозреваемые получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, еще двоим было отказано, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

"В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемых Пенсионному фонду Российской Федерации", -добавили в СКР региона.

Также следователи расследуют уголовное дело по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге сотрудников отделов ЗАГСа, территориальных управлений Пенсионного фонда РФ и двоих местных жителей.