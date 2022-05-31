Как Азербайджан разминирует освобожденные территории

Азербайджанские производители представили первый в истории тральщик собственного производства на проходящем в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST. Сaspian News сообщает, что самоходная противопехотная противоминная машина Revival-P1 изготовлена азербайджанской компанией Improtex Industries на базе шасси тральщиков MEMATT произведенных Турцией. Устройство полностью оснащено комплектующими местного производства.

"Дистанционное управление Revival-P1 значительно упрощает работу саперов, позволяя устройству не допускать выполнения людьми задач, представляющих опасность для их жизни. Устройство может быть оснащено такими функциями, как обнаружение мин, системы самообороны, а также эвакуация раненых из опасной зоны", - заявили представители Improtex Industries на презентации тральщика.

Согласно техническим характеристикам, Revival-P1 может выполнять работы по очистке шахт в диапазоне температур от 0°С до 55°С. Преимущества устройства включают в себя больший передний флаер, чем у конкурентов, увеличенный радиатор, продлевающий срок службы, увеличенный топливный бак, легкий доступ практически ко всем запасным частям в случае срочного обслуживания, взрывозащищенная PTZ камера 360° с 80-кратным зумом, а также прочный и устойчивый к высоким температурам металл TUF, который использовался в его конструкции. Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) уже провело испытания Revival-P1 и дало согласие на его участие в разминировании освобожденных территорий.

Азербайджанские земли были заминированы во время почти 30-летней оккупации Арменией, которая начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана после распада Советского Союза, оккупировав 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. В результате жестокой политики этнических чисток, проводимой Арменией, более 30000 азербайджанцев были убиты, а один миллион был изгнан с этих земель.

В рамках 44-дневной контрнаступательной операции осенью 2020 года, азербайджанским войскам удалось освободить более 300 оккупированных населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией 9-10 ноября 2020 года. В рамках соглашения Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Вскоре после войны азербайджанские власти развернули полномасштабные операции по разминированию в Карабахском регионе. ANAMA задействовала для разминирования семь турецких MEMATT, три словацких тральщика Bozena-4 и два Bozena-5, одну специальную машину разминирования MV-4 хорватского производства и одну машину разминирования AARDVARK британского производства. Ожидается, что в скором времени к противоминным действиям присоединится Revival-P1.

Между тем операции по разминированию столкнулись со многочисленными проблемами из-за отказа Армении передать карты районов, где расположены наземные мины. Азербайджан получил от Армении карты минных полей Агдамского, Физулинского и Зангиланского районов, на которых, по сообщениям, указаны координаты в общей сложности 189000 противотанковых и противопехотных мин. Недавно Армения предоставила азербайджанской стороне минные карты других освобожденных территорий Азербайджана. В обмен на карты Азербайджан освободил десятки армянских диверсантов, задержанных на территории Азербайджана после прекращения огня. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что точность этих карт не превышает 25 процентов. В Баку убеждены в том, что спрятанные Арменией карты могли бы помочь обезвредить не менее миллиона противопехотных мин, установленных на некогда оккупированных азербайджанских землях.

Представители ANAMA говорят, что обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, боеголовок и ракет в зонах боевых действий может занять 5-6 лет, а на заминированных территориях - около 10-13 лет. С момента подписания трехстороннего заявления более 200 азербайджанцев было убито или ранено в результате подрыва на армянских противопехотных минах. В июне 2021 года два журналиста и представитель правительства погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе.