В "Шереметьево" на день перенесли запуск "Аэроэкспрессов" к терминалам B и C

30 мая. 20:48

Запуск "Аэроэкспрессов" до терминалов В и С московского аэропорта "Шереметьево" переносится на один день – с 31 мая на 1 июня, - сообщили в аэропорту.

"Запуск поездов "Аэроэкспресс" из центра Москвы до терминалов В и С "Шереметьево" переносится на 1 июня", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Тремя днями ранее аэропорт сообщал, что новый железнодорожный терминал откроется 31 мая, в этот же день "Аэроэкспрессы" начнут курсировать до терминалов В и С. Сейчас на "Аэроэкспрессе" можно доехать лишь до терминала D.