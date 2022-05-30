Аэрофоба, закурившего в самолете, задержали в Сочи

30 мая. 20:47

Пассажир, испугавшийся лететь в самолете, закурил электронную сигарету прямо на борту воздушного судна, такое сообщение распространила пресс-служба Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте.

ЧП случилось накануне поздно вечером - в дежурную часть аэропорта Сочи был доставлен 39-летний житель Санкт-Петербурга.

"Как выяснилось, мужчина передумал лететь и в состоянии сильного нервного напряжения закурил в салоне самолета электронную сигарету", - цитирует сообщение РИА Новости.

На пассажира был оформлен административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции ... на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".