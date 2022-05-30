Президенты Ирана и Таджикистана подписали 17 соглашений

30 мая. 20:32

Сегодня во дворце Саад Абад президент Ирана Ибрагим Раиси официально приветствовал таджикского коллегу Эмомали Рахмона, находящегося с рабочим визитом в Тегеране по официальному приглашению иранского президента.

В ходе встречи президентов Ирана и Таджикистана было подписано 17 документов о сотрудничестве в области политики, экономики, торговли, транспорта, инвестиций, новых технологий, окружающей среды, спорта, энергетики, судебной системы, образования и исследований, а также туризма, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Документы были подписаны министрами иностранных дел, промышленности, шахт и торговли, нефти, Дорог и городского развития, энергетики, экономики и финансов, культурного наследия и туризма, юстиции, спорта и по делам молодежи, труда и социального обеспечения, а также руководителями Организации по биржам.