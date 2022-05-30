МАГАТЭ предупредило о значительном наращивании Ираном объемов обогащенного урана

30 мая. 20:15

Иран обогатил до 60-процентного уровня 43,1 кг урана, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает агентство DPA, для создания ядерного оружия хватит около 50 кг урана, обогащенного до 90%, пишет ТАСС.

На сегодняшний день запасы обогащенного урана в Иране в более чем 18 раз превышают максимальный объем, разрешенный Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе ИРИ: к середине мая эти запасы оценивались в 3 809,3 кг, согласно СВПД лимит запасов - 202,8 кг.