На работника севастопольского парка "Тайган" напал ягуар

30 мая. 20:16

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по факту получения травм работником парка львов "Тайган" в результате укуса хищного животного, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня днем рабочий парка был травмирован в результате укуса ягуара, с ранами левого предплечья мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему сейчас оказывается неотложная помощь, - передает "АиФ-Крым".

На месте происшествия работают следователи, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.