Железнодорожные перевозки в Евразии: перспективы и риски

Эксперты прогнозируют, что рост объемов железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и Европой продолжится.

CGTN со ссылкой на аналитиков Евразийского банка развития пишет, что при существующей инфраструктуре ежегодные объемы железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и Европой через Россию могут достигать порядка 2 млн двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ).

Для достижения этой цели необходимо стремиться к понижению ставок и тарифов. Также потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру, развитие транспортно-логистических систем, повышение эффективности использования локомотивов, автоматизация процедур пересечения границ, внедрение блокчейна и смарт-контрактов, а также стандартизация нормативно-правовой базы, пишет бывший премьер-министр Киргизии, почетный профессор школы ”Один пояс - один путь” Пекинского педагогического университета и член Международного центра Низами Гянджави Джоомарт Оторбаев для CGTN.

Однако в начале этого года в РЖД заявили о еще более амбициозных планах. В компании рассчитывают увеличить ежегодный объем транзита грузов между Китаем и Европой до 4 млн ДФЭ. По мнению заместителя генерального директора ОАО РЖД Алексея Шило, эта цифра будет достигнута в течение пяти лет, возможно, раньше. Сейчас готовится программа для достижения этой цели. В 2021 году объем транзитных перевозок контейнеров через Россию вырос на 43% до 1,1 млн ДФЭ; по сети РЖД было перевезено 6,5 млн контейнеров в 20-футовом эквиваленте, включая внутренние перевозки. За последние пять лет объем контейнерных перевозок удвоился.

РЖД достигли рекордного показателя по количеству контейнерных перевозок, что связано с повышением спроса на альтернативные маршруты между Азией и Европой из-за коронавирусных ограничений в европейских и китайских портах. Грузоперевозчики переходят на наземные маршруты, поскольку они дешевле, быстрее и безопаснее. Как отмечают участники рынка, интерес к сухопутному транзиту в Европу через Россию начали проявлять Япония и Республика Корея. Это создает дополнительный потенциал для дальнейшего роста транзита. Российские эксперты считают, что транзитные перевозки между Востоком и Западом в ближайшие годы продолжат расти двузначными темпами.

Транзит одного контейнера через территорию России в среднем дает порядка $10 тыс. эффекта для экономики и бюджета России, считает совладелец крупнейшего оператора контейнерных перевозок "Трансконтейнер" Сергей Шишкарев. По его подсчетам, на долю России приходится лишь около 6% объема контейнерных перевозок между Европой и Юго-Восточной Азией; остальное доставляется морем. Поэтому и государство, и частные перевозчики должны быть заинтересованы в росте как внутренних, так и транзитных перевозок контейнеров через Россию.

Гендиректор ОАО РЖД признал, что опыт транзитных перевозок прошлого года "выявил много узких мест". Для их преодоления потребуется много дополнительных инвестиций, прежде всего в создание специализированных контейнерных терминалов в Казахстане и Китае. По его словам, также необходимо развивать пункты пропуска в России, Казахстане и Китае и искать новые точки выхода на маршруты в Европу.

Очевидно, что производители, грузополучатели, логистические компании и страны транзита сохраняют заинтересованность в развитии контейнерных перевозок через "Евразийский сухопутный мост". Железнодорожный транспорт уже продемонстрировал несколько очевидных преимуществ по сравнению с морским транспортом, который до недавнего времени доминировал в международном транзите. Достижение цели в 4 миллиона ДФЭ в год означает, что каждые 10-15 минут полностью загруженный поезд должен будет отправляться и прибывать из Азии в Европу и обратно.

Все это позволяет с оптимизмом прогнозировать перспективы расширения железнодорожных перевозок между Азией и Европой. Вероятно, станет необходимым условием строительство современных железных дорог по новым маршрутам, в том числе на более коротких, но несколько более сложных маршрутах в горной местности. Но то, что еще несколько лет назад было технологически сложно или даже невозможно, с помощью современных технологий превращается в обычный рутинный процесс. Все указывает на то, что недалек тот день, когда все больше современных поездов будет пересекать Евразийский континент, соединяя центры мировой экономики. Центральная Азия могла бы стать транзитным торговым узлом, соединив Восток и Запад, как и прежде, но на этот раз по высокотехнологичному современному Шелковому пути.

Однако этим грандиозным планам в данный момент угрожают серьезные риски. Планы были подготовлены до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Сейчас перевозки грузов железнодорожным транспортом продолжаются, доставляя на Запад российскую нефть, металлы и пшеницу, как продолжается и транзит товаров между Китаем и Европой. Однако риски растут с каждым днем на фоне введения западными странами масштабных санкций. Наиболее опасным сценарием было бы введение санкций против РЖД, а значит, транзит товаров был бы остановлен. Такое развитие событий стало бы большим шоком как для китайских, так и для европейских компаний, привыкших к быстрым и эффективным железнодорожным перевозкам.