"Газпром экспорт" подтвердил, что прекращает поставки в Нидерланды

30 мая. 19:48

В компании "Газпром экспорт" подтвердили, что завтра приостановят поставки нидерландскому газовому трейдеру GasTerra.

В ее сообщении говорится, что на конец рабочего дня 30 мая, когда истекает срок оплаты по контракту, "Газпром экспорт" не получил от GasTerra платеж за апрельские поставки.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]", - цитирует его ТАСС.

GasTerra также уведомила "Газпром экспорт", что не планирует платить за поставляемый газ в рублях согласно указу президента РФ и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом".