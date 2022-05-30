Рогозин: "Луна-25" отправится к спутнику Земли в конце сентября

30 мая. 19:49

Запуск российской лунной миссии "Луна-25" намечен на конец сентября, - сообщил сегодня глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25", - сказал Рогозин, передает РИА Новости.

Ранее глава "Роскосмоса" сообщал, что запуск аппарата "Луна-25" с космодрома "Восточный" должен состояться до конца сентября 2022 года, отмечая, что точную дату пуска определят по итогам испытаний, и уточнял, что осталось только повторение теста допплеровского приемника. Рогозин также призывал не давить на инженеров, готовящих "Луну-25" к пуску.

Первоначально планировалось, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома "Восточный" пройдет на 22 августа, однако позже Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.

Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.