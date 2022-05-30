МЧС: жителей КЧР ждут грозовые дожди с градом и ураганным ветром

30 мая. 19:34

Карачаево-черкесские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильных осадков, ожидаемых в республике в ближайшие часы, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы 30 мая, а также в течении 31 мая и 1 июня местами по КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом скоростью до 20 м/с. На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из-за сильных осадков возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подтоплением низменностей в населенных пунктах, повреждением дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, а также с гибелью сельхозкультур, - добавили в ведомстве.