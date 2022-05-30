Таксист отверткой убил пассажира в Алматинской области

30 мая. 19:23

Страшное убийство было совершено неподалеку от Алматы, об этом рассказали в областном департаменте полиции.

В соцсетях распространилась информация о том, что трагедия произошла в ЖК "Карлыгаш" в Каскелене.

В департаменте полиции уточнили, что накануне на стоянке таксистов у жилищного комплекса было обнаружено тело 45-летнего мужчины с колотыми ранами.

Правоохранители выяснили, что убийство совершил местный житель, занимавшийся частным извозом: между ним и клиентом вспыхнула ссора, в ходе которой таксист несколько раз ударил монтажной отверткой в грудь клиента, а затем сбежал.

"Подозреваемого задержали по месту его жительства и доставили в полицию. Сейчас он помещен под стражу", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Идет расследование по статье "Убийство", орудие преступления приобщено к материалам уголовного дела.