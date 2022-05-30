Глава МИД Австрии призвал сохранять диалог с Путиным

30 мая. 19:15

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 высказался за продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы внешнеполитического ведомства, важно поддерживать контакты с главой российского государства.

"Я считаю абсолютно правильным, что Австрия пытается держать открытыми каналы переговоров. Переговоры с Путиным в любом случае необходимы", - цитирует его ТАСС.

Ранее Шалленберг заявил, что исключать Россию со всех площадок международного диалога неправильно. Он также подчеркнул, что Вена дорожит своим нейтралитетом, от которого не откажется.