Россия поможет Запорожью восстановить мобильную связь

30 мая. 19:16

Запорожская область попросила у России и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, отключенную Киевом, - заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"После обеда нас отключили от мобильной связи, тем самым разорвав отношения между людьми, которые могли общаться с "континентальной" Украиной, которая еще находится под киевским режимом. Это месть за то, что мы не встали на путь фашизма, что Мелитополь сегодня живет спокойной нормальной жизнью", - рассказал Балицкий, передает РИА Новости.

"Связь, которую нам выключили, мы будем восстанавливать при помощи России - мы просим, чтобы нам восстановили связь, чтобы в регион зашли российские операторы. В ближайшее время мы, надеемся, связь будет восстановлена", - добавил он.