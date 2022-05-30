Морское землетрясение произошло в Сочи

30 мая. 18:58

Землетрясение произошло в Черном море в шести километрах от берега в Адлерском районе Сочи, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сегодня в 17.40 от оперативного дежурного поступил сигнал о том, что Сочинская сейсмостанция зарегистрировала подземные толчки на глубине 10 км, их магнитуда составила 3,5 по шкале Рихтера.

В ведомстве добавили, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения остались целыми и функционируют в штатном режиме, в результате никто не пострадал, передает РИА Новости.