Премьер Греции расскажет на саммите Евросоюза о "турецких провокациях"

30 мая. 18:45

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проинформирует коллег по Европейскому союзу о недавних провокациях Турции. Об этом глава правительства сегодня в преддверии внеочередного саммита в Брюсселе.

"Я проинформирую моих коллег, участвующих в саммите, о недавних активных провокациях Турции и их влиянии на стабильность в Восточном Средиземноморье", - цитирует Мицотакиса ТАСС.

Он подчеркнул, что на стороне Греции международное право. "У нас имеются сильные союзники, и мы инвестировали еще больше в наши сдерживающие возможности, чтобы не позволять никому оспаривать наш суверенитет и суверенные права", - сказал греческий премьер.