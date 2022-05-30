Завтра "Газпром" прекратит поставки газа в Нидерланды

30 мая. 18:43

Нидерландская энергетическая компания GasTerra сегодня заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях: "Газпром" уже уведомил ее прекращении поставок с 31 мая, в результате чего по действующему контракту страна недополучит около 2 млрд кубометров газа.

"GasTerra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома", которые были прописаны в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - говорится в сообщении нидерландской компании, передает РИА Новости.

В компании добавили, что не знают, справится ли европейский рынок с потерей этих объемов без серьезных последствий.