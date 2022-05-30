Чартеров в Египет из России будет больше

30 мая. 18:33

Туроператор Tez Tour совместно с авиакомпанией IFly при соответствующем спросе готов увеличить количество туристических чартеров из Москвы в Египет с четырех в неделю до двух в день, а также рассмотреть возможность запуска чартеров из регионов РФ, - заявил заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.

"Мы запустили самолеты и будем смотреть, как рынок будет реагировать, какой спрос будет. Ситуация не такая простая и строить долгосрочные планы нельзя. Но мы готовы с сентября сделать по одному рейсу в день из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Самолеты у нас есть", - сказал Саид, подчеркнув, что в парке авиакомпании восемь самолетов, передает РИА Новости .

Пока до конца июня авиакомпания будет совершать на каждый курорт Египта по два рейса в неделю. В перспективе туроператор готов проработать запуск чартеров не только из Москвы, но и из регионов России, и в первую очередь – из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Воронежа.