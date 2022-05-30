В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

30 мая. 18:31

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Украине и проблемы с продовольствием на мировом рынке. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком", - сказано в нем.

Кроме того, в рамках дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей, в том числе в энергетике, сферах транспорта и туризма, президенты договорились о других контактах.

При рассмотрении ситуации на Украине Путин и Эрдоган уделили особое внимание обеспечению безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, ликвидации минной угрозы в акваториях. Российский лидер указал на готовность Москвы содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с партнерами в Анкаре, добавив, что это включает и вывоз зерновых из украинских портов.

Помимо прочего, в связи с проблемами на мировом рынке продовольствия, которые начались из-за "недальновидной финансово-экономической политики западных государств", в ходе беседы было подтверждено, что РФ может экспортировать значительные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкций.

"Затрагивались также некоторые вопросы региональной политики", - добавили в Кремле.