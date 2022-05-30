СМИ: ЕС сегодня договорится об эмбарго на российскую нефть, кроме поставок по трубопроводу

30 мая. 18:19

Лидеры стран Европейского Союза сегодня на саммите достигнут договоренности о том, что готовящийся пакет антироссийских санкций должен включать эмбарго на импорт российской нефти, однако будет сделано исключение для поставок сырой нефти по трубопроводу. Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на черновые документы.

В то же время, по его данным, окончательное согласование деталей пакета рестрикций будет оставлено на потом.

"Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - цитирует агентство проект итогов саммита.

"Поэтому Европейский Совет призывает Совет безотлагательно доработать и принять его, обеспечив честную конкуренцию и равные условия на едином рынке ЕС, а также солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках", - отмечается в проекте.

В документе также отмечено, что 27 стран-членов ЕС максимально быстро решат вопрос о временном исключении для поставок сырой нефти по трубопроводу.