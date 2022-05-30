В Минобрнауки пояснили отказ от Болонской системы

30 мая. 18:05

Отказ от Болонской системы образования не означает, что в стране вернется советский подход к обучению, - заявил сегодня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

"Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, с 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет", - заявил Афанасьев, передает ТАСС.

Новая национальная система высшего образования будет строиться с учетом всего накопленного предыдущего опыта, она будет учитывать преимущества того этапа, которые следует четко сформулировать и сказать: “Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов”, - заявил Афанасьев.

"Ограничения, которые требовала Болонская система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой, какой будет новая система, мы будем проектировать вместе с вами", - пояснил замминистра.

Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет, новая система будет ориентирована на национальные интересы, с учетом международных интересов страны, с учетом интересов абитуриентов, с учетом интересов вуза, и это требует профессионально-экспертной дискуссии, которая будет организована в ближайшее время.

"Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми", - добавил Афанасьев.