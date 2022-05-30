Путин и Эрдоган обсудили Украину и Сирию

30 мая. 17:49

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели сегодня телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, - сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Обсуждались региональные вопросы, такие как операция России на Украине, а также турецко-российские отношения. Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной. Президент Эрдоган предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле и сыграть роль в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся в принципе", - сообщила канцелярия, передает РИА Новости.

Также Эрдоган заявил о необходимости скорейшего установления мира между РФ и Украиной, а также принятия мер для устранения негативных последствий войны и укрепления доверия.

Также Эрдоган в ходе переговоров заявил, что "в Сирии продолжаются нападения террористической организации PKK/YPG (Рабочая партия Курдистана) против Турции и сирийского гражданского населения".