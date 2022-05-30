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Член Общественной палаты предложила наказывать за нецензурную ругань при детях

Член Общественной палаты предложила наказывать за нецензурную ругань при детях

Директор Института воспитания, член Общественной палаты России Наталья Агре предложила законодательно закрепить ответственность за использование ненормативной лексики при несовершеннолетних. Инициативу она озвучила в ходе заседания экспертно-консультативного совета по молодежной политике в Алтайском крае.

По словам Агре, речь идет о внесении поправок в действующую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые установят ответственность за употребление ненормативной лексики в адрес несовершеннолетних или в их присутствии.

Член ОП РФ пояснила, что ругательства в присутствии несовершеннолетних "сводит на нет всю ту работу, которую проводят воспитатели в детских садах, учителя в школах". "Ведь воспитание - это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка, в законе нет отдельной статьи", - цитирует Агре ТАСС.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Алтайского края Виктор Томенко и другие участники заседания поддержали ее инициативу и высоко оценили ее значимость для развития современного общества.

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