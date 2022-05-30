Член Общественной палаты предложила наказывать за нецензурную ругань при детях

30 мая. 17:34

Директор Института воспитания, член Общественной палаты России Наталья Агре предложила законодательно закрепить ответственность за использование ненормативной лексики при несовершеннолетних. Инициативу она озвучила в ходе заседания экспертно-консультативного совета по молодежной политике в Алтайском крае.

По словам Агре, речь идет о внесении поправок в действующую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые установят ответственность за употребление ненормативной лексики в адрес несовершеннолетних или в их присутствии.

Член ОП РФ пояснила, что ругательства в присутствии несовершеннолетних "сводит на нет всю ту работу, которую проводят воспитатели в детских садах, учителя в школах". "Ведь воспитание - это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка, в законе нет отдельной статьи", - цитирует Агре ТАСС.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Алтайского края Виктор Томенко и другие участники заседания поддержали ее инициативу и высоко оценили ее значимость для развития современного общества.