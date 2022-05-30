Медведев: США приняли верное решение по поставкам ракет Киеву

30 мая. 17:32

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение США не поставлять Украине ракетные системы большой дальности, способные наносить удары по России.

"Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал он в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о решении не поставлять Киеву оперативно-тактические ракетные системы, способные наносить удары по территории России, хотя это его заявление прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.