Глава Евросовета рассчитывает на продвижение в вопросе согласования санкций

30 мая. 17:15

Глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что "в ближайшие часы" странам Евросоюза удастся продвинуться в вопросе согласования шестого пакета санкций протии России. Об этом он заявил в преддверии саммита стран ЕС в Брюсселе.

"Предстоящие часы должны стать моментом, когда мы примем решение, сделаем шаг вперед. Есть озабоченности, опасения", - цитирует его Мишеля РИА Новости.

Он отметил, что это сложный вопрос. "Я приветствую все усилия по достижению единой позиции по этому вопросу", - сказал председатель Евросовета.