МИД РФ: Россия готова восстановить авиасообщение со странами Юго-Восточной Азии

30 мая. 17:12

Россия работает над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и тремя странами Юго-Восточной Азии, - сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Кирилл Барский.

Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Таиландом обсуждался на трех двусторонних встречах, которые состоялись у главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова в Бангкоке.

"Также он встречался с министром торговли Индонезии Мухаммадом Лутфи, вице-премьером, министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом и заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Чан Куок Кханем", - уточнил дипломат, - передает ТАСС.

"Сейчас у России возникли большие проблемы с самолетами и авиаперелетами, и очень важно, чтобы мы тесно взаимодействовали, прежде всего, с теми странами, которые сами страдают от прекращения авиасообщения. На первом этапе, когда нам нужно просто срочно восстанавливать авиасообщение, пусть это будут Thai Airways, Vietnam Airlines и Garuda Indonesia или частные авиакомпании", - предложил Барский.

Также следующим важным пунктом обсуждения станет туристическая сфера – эту тему будут обсуждать на встрече министров туризма АТЭС в Бангкоке 19 августа, - добавил дипломат.