В МИД Армении рассказали, что нужно для нормализации отношений с Турцией

30 мая. 17:09

Для достижения нормализации турецко-армянских отношений требуются политическая воля и готовность к конкретным шагам, такое мнение выразил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью индийскому изданию "Вион".

"Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то, и другое, мы ожидаем того же от турецкой стороны", - цитирует его "Новости-Армения".

Министр обратил внимание на то, что, несмотря на все риски и хрупкость, в регионе существует возможность для начала эпохи мира. Он заверил, что Ереван продолжит прилагать усилия для воплощения этой возможности в жизнь.