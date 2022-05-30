Шольц: мы должны "действовать сообща" против России

30 мая. 16:48

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу "действовать сообща" против Москвы, заявив о необходимости обращать внимание на "особую ситуацию" в отдельных государствах.

"Хорошо, что мы снова собрались в Брюсселе, чтобы сделать то, что мы уже показали в последние недели и месяцы, а именно действовать сообща и совместно обсуждать нашу политику, которую мы развиваем против России и спецоперации в Украине. Это хороший знак - что Европа до сих пор смогла выступать едино, и я уверен, что так оно будет и в будущем", - цитирует Шольца РИА Новости.

Германский лидер также сообщил, что считает обсуждение в ЕС на тему о введении нефтяного эмбарго против РФ "хорошим и конструктивным", "есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания".

"Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", - сказал он, добавив, что "все, что я слышу, говорит о том, что консенсус может быть достигнут, рано или поздно он будет иметь место".