В Москве отпраздновали День Республики Азербайджан

30 мая. 16:33

28 мая в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ прошло торжественное мероприятие по случаю праздника — Дня независимости Азербайджана. 104 года назад в этот день была провозглашена первая демократическая республика на всем Востоке, а также во всем мусульманском и тюркском мире — Азербайджанская Демократическая Республика.

Празднование Дня Республики Азербайджан продолжилось в Москве и на следующий день. 29 мая в Ботаническом саду МГУ состоялся праздничный концерт, организованный при поддержке Представительства фонда Гейдара Алиева в России и Азербайджанского молодёжного объединения России.