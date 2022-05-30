Пьяные армянские военные устроили перестрелку на границе с Азербайджаном

30 мая. 16:31

Перестрелка между армянскими военнослужащими, находившимися в нетрезвом состоянии, произошла на границе с Азербайджаном, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы республики.

Ранее армянские СМИ распространили информацию о том, что военнослужащий ВС Армении был тяжело ранен из-за стрельбы, якобы открытой азербайджанской стороной на азербайджано-армянской государственной границе. В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Нашими подразделениями, осуществляющими охрану государственной границы (территория села Раздара Зангиланского района) напротив территории (село Неркин Анд Сюникской области Армении), где был ранен армянский военнослужащий, огонь не открывался. В то же время в результате наблюдений азербайджанских подразделений было установлено, что армянские военнослужащие на месте дислокации подразделения вооруженных сил Армении находились в состоянии алкогольного опьянения, в 10:37 из палатки на этой территории был слышен 1 выстрел, в 10:45 – еще 2 выстрела, а еще через некоторое время 1 человека вынесли из палатки и эвакуировали", - сказано в сообщении.

По итогам наблюдений, анализа фото-, видео- и других материалов в Погранслужбе установили, что инцидент произошел между армянскими военными. В ведомстве также рекомендовали армянской стороне предоставлять общественности правдивую информацию.