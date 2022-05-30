Мишустин: сотрудничество России с Казахстаном особенно важно в условиях санкций

30 мая. 16:32

Отношения России с Казахстаном особенно важны в условиях антироссийских санкций, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. Это особенно важно в нынешних непростых условиях, вызванных незаконными односторонними санкциями недружественных государств в отношении России", - заявил он на переговорах с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым в понедельник.

По словам премьера, Россия, несмотря на развязанную против нее санкционную войну, обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля. "Активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что Россия в качестве приоритетной задачи рассматривает расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном. Он указал на то, что по итогам прошлого года "взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень и превысил $25 млрд", а по итогам первого квартала 2022 года вырос еще на 12,5%.

"Мы видим хорошие перспективы для реализации программ импортозамещения в отраслевом разрезе, есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике", - сообщил Мишустин.