В Сирии назвали действия Турции актом агрессии

30 мая. 16:22

Действия Турции в Сирии, направленные на создание зоны безопасности, являются актом агрессии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

В МИД акцентировали внимание на том, что это является актом агрессии со стороны Турции и частью политики зачисток по этническому и географическому принципу, проводимой правительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на сирийских территориях.

Это военное преступление и преступление против человечности, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении также отмечается, что суверенитет Сирии не станет объектом торга между Турцией и Западом.

Напомним, 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует завершить процесс по созданию 30-километровой зоны безопасности у своих южных границ.