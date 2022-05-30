Один из ведущих грузинских оппозиционеров покинет парламент страны

30 мая. 16:08

Один из руководителей партии Грузии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили выходит из законодательного органа республики десятого созыва, сообщает Первый канал.

Накануне Удумашвили заявил, что покинет "Нацжвижение" и вернется в журналистику, не назвав телеканал, на котором будет работать. Он лишь отметил, что остается "на линии фронта", но меняет "место дислокации".

Удумашвили уже направил заявление об отказе от мандата на имя руководителя парламента Шалвы Папуашвили. Депутатские полномочия Удумашвили будут прекращены в ходе очередного пленарного заседания.

Уход политика из парламента повлияет на состав партии, так как еще в декабре 2020 года ЦИК Грузии аннулировала пропорциональный список ЕНД по его же просьбе. Таким образом, после ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет.