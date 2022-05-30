Силуанов: предсказуемость рубля важнее параметров курса

30 мая. 16:16

Для России важны не столько параметры курса рубля, сколько его предсказуемость, сообщил в понедельник министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

"Курс у нас стабилизировался. И мы сейчас принимаем все меры, чтобы он был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности", - сказал Силуанов.

Он добавил, что важным параметром является предсказуемость. "На наш взгляд, не столько важно, на каких параметрах курс, сколько важна его предсказуемость. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости", - заявил глава Минфина.

По его словам, по итогам 2022 года темпы спада экономики России будут гораздо меньше, чем прогнозировалось.