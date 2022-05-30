Ильхам Алиев выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с обрушением здания в Иране

30 мая. 15:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с гибелью людей в результате обрушения здания. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы азербайджанского государства.

"Известие о гибели и ранении большого числа людей в результате обрушения десятиэтажного здания в городе Абадан очень опечалило нас", - сказано в письме Ильхама Алиева.



От своего имени и имени народа страны он выразил глубокие соболезнования Раиси, семьям и близким погибших, всему иранскому народу в связи с произошедшей трагедией. Азербайджанский лидер также пожелал выздоровления раненым.



Напомним, 23 мая в иранском городе Абадан рухнуло строящееся 10-этажное торговое здание. В результате происшествия погиб 31 человек, около 40 получили ранения.